НОК Украины требует отстранить трех российских вольниц. У одной из них отец погиб на СВО | Источник: Без источника

Национальный олимпийский комитет Украины призвал отстранить четырех российских и белорусских девушек-борцов от Олимпийских игр-2024 в Париже. Согласно заявлению на сайте НОК, комитет уже отправил запрос в Международный олимпийский комитет с протестом против участия россиян и белорусов в Играх в Париже.

Такое обращение НОК Украины сделал после поста российского борца Динары Кудаевой в соцсетях. Девушка написала о своем отце, который погиб на территории Украины, участвуя в СВО.

Кудаева назвала отца героем, а лайки на ее пост поставили ее партнеры по сборной Ольга Хорошавцева и Наталья Малищева — теперь их тоже требуют отстранить от Игр в Париже. В данный момент пост Кудаевой об отце в ее соцсетях не отображается — вероятно, он скрыт или удален.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241530&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Четвертой девушкой, которую в НОК Украины не хотят видеть на Олимпиаде, стала белоруска Ирина Курачкина. Ее хотят лишить нейтрального статуса из-за участия в мероприятиях вместе с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

О недовольстве НОК Украины высказалась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Теперь нельзя и человеческое отношение выразить, — сказала Журова “СЭ”. — Уже нет ничего человечного от них, если они так реагируют на смерть. Ужасно, что все это отслеживается. Кто теперь после таких вещей захочет поехать на Олимпиаду? Бесчеловечные… Придираются ко всему. Я выражаю соболезнования семье спортсменки. Отец у Динары — герой!».

Также прокомментировал ситуацию бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

Ну они же предупреждали, что используют любую возможность не пустить наших спортсменов на Олимпиаду. Они все моральные линии давно пересекли. Николай Валуев