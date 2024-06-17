Мамиашвили: решение по участию борцов в Олимпиаде будет принято 19 июня

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Российские борцы примут решение по участию в Олимпийских играх в Париже 19 июня. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады. В нем присутствуют 10 российских борцов, однако среди перечисленных атлетов нет двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«Дедлайн решения у нас 20 июня, поэтому соберемся с командами, с тренерами 19-го числа, — сообщил Мамиашвили. — В целом, с учетом того кто был допущен, состав далек от оптимального, но тем не менее мы в состоянии достойно выступить. Будем решать».

«Чтобы убедить наших друзей, в том числе и тех, кто нас поддержал, кто сказал, что недопустимо ограничивать нас искусственно и поддаваться политическому давлению через санкции МОК в виде их рекомендаций, мы прошли весь этот путь. Этим самым мы показали, что люди, узурпировавшие власть, показали полное пренебрежение позицией Объединенного мира борьбы (UWW). UWW создала независимую комиссию, которая принимала в том числе и доносы, инициированные с легкой руки Томаса Баха. Это благодаря ему отменили рукопожатия, благодаря ему разрешили стукачество, — подчеркнул глава ФСБР. — Мы пошли по этому пути, UWW создал комиссию. Даже я, вице-президент этой организации, не знаю имен юристов и других деятелей, которые в нее вошли. Она полностью независима от какого-либо моего влияния».

Мамиашвили считает, что МОК специально долго не публиковал информацию о допущенных спортсменах. «Первой ласточкой стала ситуация с недопуском Садулаева. Они тянули время и теперь приняли такое решение, полностью проигнорировав понятие о независимости общественных организаций. И они хотят рассказать миру о чистоте своих рядов? Не надо быть семи пядей во лбу — стоит задача на разрушение олимпийского движения. Но, к счастью, этих людей меньшинство. Все схлынет, отрезвление придет», — добавил собеседник агентства.