Российские борцы вольного стиля завоевали девять золотых медалей Игр БРИКС

Чемпионами соревнований стали Рамиз Гамзатов (до 57 кг), Башир Магомедов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Курбан Шираев (до 70 кг), Анзор Закуев (до 74 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг), Малик Шаваев (до 86 кг), Алан Багаев (до 92 кг) и Шамиль Мусаев (до 125 кг).