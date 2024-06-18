Российские борцы вольного стиля завоевали девять золотых медалей Игр БРИКС
КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Российские борцы вольного стиля выиграли девять золотых медалей в десяти весовых категориях по итогам соревнований на Играх БРИКС в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Российские борцы вольного стиля выиграли девять золотых медалей в десяти весовых категориях по итогам соревнований на Играх БРИКС в Казани.
Чемпионами соревнований стали Рамиз Гамзатов (до 57 кг), Башир Магомедов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Курбан Шираев (до 70 кг), Анзор Закуев (до 74 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг), Малик Шаваев (до 86 кг), Алан Багаев (до 92 кг) и Шамиль Мусаев (до 125 кг).
Бронзовым призером стал Бады-Маадыр Самдан (до 97 кг).
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.