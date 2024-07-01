20:10 (мск), источник: РБК

Тренера молодежной сборной по борьбе задержали по делу о терроризме

Правоохранители задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода. В Федерации спортивной борьбы России назвали задержание тренера «шокирующим».

Тренера молодежной сборной по борьбе задержали по делу о терроризме | Источник: РБК

В понедельник, 1 июля, следствие попросило арестовать тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности (ч.1, ст. 205.1 УК), следует из карточки его дела на сайте Щербинского районного суда. Наказание по этой статье — от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом.

В пресс-службе суда РБК сообщили, что полное имя фигуранта дела — Алишери Камаледин Исматзода.

В Федерации спортивной борьбы России подтвердили, что Алишер Исматзода задержан силовыми структурами. «Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — отметил собеседник.

Алишери Исматзода родился в 1992 году. Он — мастер спорта, тренер высшей категории. В последнее время был тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. В училище подтвердили, что Исматзода работает тренером, но о проводимых с ним следственных действиях ничего не знают. Исматзода также работает тренером юношеской сборной России (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет) по этому виду спорта.

В мае на первенстве Европы для юношей младше 15 лет борец Муса Сантиков под руководством тренера Исматзода выиграл золотую медаль. Всего российские спортсмены завоевали девять наград.

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