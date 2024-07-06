Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от выступления на Играх в Париже. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Позднее пресс-служба ФСБР опубликовала заявление организации, в котором подтвердила отказ российских спортсменов от участия в Играх.

Решение было принято исполкомом организации, тренерским штабом команд и спортсменами, получившими индивидуальные приглашения от МОК. Исполком ФСБР провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры.

МОК пригласил на Олимпиаду 10 российских борцов, несмотря на 16 завоеванных лицензий. Среди атлетов не было двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, а также победителей Олимпиады в Токио Заура Угуева, Заурбека Сидакова, Мусы Евлоева и бронзового призера Игр Артура Найфонова. 19 июня стало известно, что из допущенных до Олимпиады российских борцов от участия отказалась серебряный призер чемпионата Европы 2021 года Вероника Чумикова.

Приглашение от МОК также получили Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.