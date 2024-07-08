Казахстану «подарили» олимпийскую лицензию. Подробности

Это стало возможным по итогам процесса перераспределения квот после отказа борцов из России выступать на предстоящих Играх. В итоге Картбай получил путевку в весовой категории до 57 килограммов.

Казахстанец на прошлогоднем чемпионате мира в Белграде остановился в шаге от завоевания квоты. Сначала он уступил в схватке за третье место Арсену Арутюняну (Армения), а затем потерпел поражение в противостояние за право выступить на ОИ россиянину Зауру Угуеву, который принимал участие на ЧМ в статусе нейтрального атлета.

В итоге после отказа российских борцов от участия на ОИ данная квота осталась вакантной и ее отдали Картбаю.