Казахстану «подарили» олимпийскую лицензию. Подробности
Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Мейрамбек Картбай квалифицировался на Олимпийские игры-2024 в Париже, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Мейрамбек Картбай квалифицировался на Олимпийские игры-2024 в Париже, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Это стало возможным по итогам процесса перераспределения квот после отказа борцов из России выступать на предстоящих Играх. В итоге Картбай получил путевку в весовой категории до 57 килограммов.
Казахстанец на прошлогоднем чемпионате мира в Белграде остановился в шаге от завоевания квоты. Сначала он уступил в схватке за третье место Арсену Арутюняну (Армения), а затем потерпел поражение в противостояние за право выступить на ОИ россиянину Зауру Угуеву, который принимал участие на ЧМ в статусе нейтрального атлета.
В итоге после отказа российских борцов от участия на ОИ данная квота осталась вакантной и ее отдали Картбаю.
Таким образом, в Париже на соревнованиях по вольной борьбе выступят четыре казахстанца: Мейрамбек Картбай (до 57 кг), Азамат Дайлетбеков (до 86 кг), Алишер Ергали (до 97 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).