Российский борец Мамедов согласился участвовать в Олимпийских играх в Париже
Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх-2024 в Париже.
Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх-2024 в Париже.
6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила, что все российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в Олимпиаде.
В мае российские спортсмены завоевали 16 из 18 олимпийских лицензий для участия в соревнованиях по вольной борьбе на Играх 2024 года. Однако МОК пригласил на Олимпиаду только 10 борцов из РФ. В ответ ФСБР заявила, что никто из российских спортсменов, получивших приглашение, не поедет в Париж.
Сегодня, 9 июля, МОК опубликовал перечень российских и белорусских спортсменов, которые согласились участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Шамиль Мамедов стал единственным борцом вольного стиля, который принял приглашение. У других российских борцов указано, что они сначала приняли приглашения, а позже отклонили их.
Всего на данный момент приглашения выступить в Париже приняли 15 российских спортсменов. Среди них — теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Елена Веснина и Екатерина Александрова, каноистка Олеся Ромасенко и велогонщица Алена Иванченко. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.