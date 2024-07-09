Российский борец Мамедов согласился участвовать в Олимпийских играх в Париже

6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила, что все российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в Олимпиаде.

В мае российские спортсмены завоевали 16 из 18 олимпийских лицензий для участия в соревнованиях по вольной борьбе на Играх 2024 года. Однако МОК пригласил на Олимпиаду только 10 борцов из РФ. В ответ ФСБР заявила, что никто из российских спортсменов, получивших приглашение, не поедет в Париж.

Сегодня, 9 июля, МОК опубликовал перечень российских и белорусских спортсменов, которые согласились участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Шамиль Мамедов стал единственным борцом вольного стиля, который принял приглашение. У других российских борцов указано, что они сначала приняли приглашения, а позже отклонили их.