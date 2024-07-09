21:55 (мск), источник: Sports

Мамиашвили об участии борца Мамедова в ОИ-2024: Вопрос — кто является модератором его решения? Мне хочется понять мотив

Ранее восемь российских борцов, получивших допуск на Игры-2024 в Париже, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов на соревнования.

Источник: РИА "Новости"

Из списка МОК только Мамедов на данный момент не отклонил приглашение.

— Шамиль обратился в МОК и получил индивидуальную лицензию?

— Да, он для себя выбор сделал.

— Уже поговорили с ним?

— Нет. Смысл мне сейчас с ним общаться? Я общался со всеми во время принятия решения. Конечно, мы говорили со всеми, получили полную поддержку.

— Что говорил Шамиль? Он молчал?

— Несогласие (с решением) точно не высказывал.

— Понятен ли его мотив?

— Нет. Еще вопрос: кто является модератором его решения? Игрушки давно закончились, на нашей площадке мы должны тщательнее относиться к таким вещам.

Но все‑таки надо еще связаться с главным тренером, руководителем региональной федерации, но не для того, чтобы оказать какое‑то давление. Этого никто не дождется. Мне хочется понять его мотив, насколько это осознанный и окончательный выбор, — сказал президент ФСБР Мамиашвили «Матч ТВ».

Мамедову 23 года, он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе.

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