Мамиашвили об участии борца Мамедова в ОИ-2024: Вопрос — кто является модератором его решения? Мне хочется понять мотив

Из списка МОК только Мамедов на данный момент не отклонил приглашение.

— Шамиль обратился в МОК и получил индивидуальную лицензию?

— Да, он для себя выбор сделал.

— Уже поговорили с ним?

— Нет. Смысл мне сейчас с ним общаться? Я общался со всеми во время принятия решения. Конечно, мы говорили со всеми, получили полную поддержку.

— Что говорил Шамиль? Он молчал?

— Несогласие (с решением) точно не высказывал.

— Понятен ли его мотив?

— Нет. Еще вопрос: кто является модератором его решения? Игрушки давно закончились, на нашей площадке мы должны тщательнее относиться к таким вещам.

Но все‑таки надо еще связаться с главным тренером, руководителем региональной федерации, но не для того, чтобы оказать какое‑то давление. Этого никто не дождется. Мне хочется понять его мотив, насколько это осознанный и окончательный выбор, — сказал президент ФСБР Мамиашвили «Матч ТВ».