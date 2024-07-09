Мамиашвили считает, что решение борца Мамедова участвовать в Олимпиаде неокончательное

«Что касается Шамиля Мамедова, пока я жду информацию от руководителя региональной федерации, которую он представляет, — сказал Мамиашвили. — Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом и категорических позиций я у него не видел. Я надеюсь, что еще и с ним переговорю, и с его тренером, переговорим и с главным тренером. Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой».