Мамиашвили считает, что решение борца Мамедова участвовать в Олимпиаде неокончательное
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что спортсмен принял приглашение выступить на Играх в Париже.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что спортсмен принял приглашение выступить на Играх в Париже.
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов еще не до конца определился в вопросе своего участия в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
9 июля Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Мамедов принял приглашение для участия в Олимпиаде. 6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде.
«Что касается Шамиля Мамедова, пока я жду информацию от руководителя региональной федерации, которую он представляет, — сказал Мамиашвили. — Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом и категорических позиций я у него не видел. Я надеюсь, что еще и с ним переговорю, и с его тренером, переговорим и с главным тренером. Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой».
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.