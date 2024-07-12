Российский борец может выиграть Олимпиаду, но его не пускают свои же. Мамедова выгонят из сборной?

Ровно через две недели в Париже стартует летняя Олимпиада. Российских спортсменов во Франции будет минимум, на данный момент свое участие подтвердили 16 человек. Среди них — бронзовый призер ЧМ-2023 по борьбе Шамиль Мамедов. Правда, доедет он до французской столицы или нет — непонятно до сих пор.

Вообще, на отборочных турнирах российские борцы завоевали 16 путевок из 18 — в их числе, например, действующий чемпион Олимпиады и мира Заурбек Сидаков. Но МОК считает иначе: выслал приглашения другим атлетам и перераспределил лицензии. Новые обладатели путевок в Париж сначала приглашения приняли, затем отказались, опубликовав на официальном сайте ФСБР совместное заявление.

— В середине июня на ресурсах Международного олимпийского комитета был опубликован «список допущенных атлетов», среди которых только 10 российских борцов, шесть из которых — далеко не лидеры сборной России.

При отборе, мы в соответствии с правилами олимпийской хартии, Всемирного антидопингового агентства, устава Объединенного мира борьбы, создавшего все условия для отбора по спортивному принципу, в честной и бескомпромиссной борьбе завоевали право на участие в Олимпийских играх.

Но Международный олимпийский комитет стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине, не дал возможность выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России, а Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших.

В связи с этим, исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх.

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства нашей команды.

Однако некоторое время спустя стало известно, что Мамедов от приглашения не отказался. Глава ФСБР Михаил Мамиашвили был этим фактом несколько удивлен (далее — его интервью Матч ТВ).

— Шамиль обратился в МОК и получил индивидуальную лицензию?

— Да, он для себя выбор сделал.

— Уже поговорили с ним?

— Нет. Смысл мне сейчас с ним общаться? Я общался со всеми во время принятия решения. Конечно, мы говорили со всеми, получили полную поддержку.

— Что говорил Шамиль? Он молчал?

— Несогласие (с решением) точно не высказывал.

— Понятен ли его мотив?

— Нет. Еще вопрос: кто является модератором его решения? Игрушки давно закончились, на нашей площадке мы должны тщательнее относиться к таким вещам.

Но все‑таки надо еще связаться с главным тренером, руководителем региональной федерации, но не для того, чтобы оказать какое‑то давление. Этого никто не дождется. Мне хочется понять его мотив, насколько это осознанный и окончательный выбор.

Позже, в комментарии для ТАСС, Мамиашвили выступил еще более категорично.

— Что касается Шамиля Мамедова, пока я жду информацию от руководителя региональной федерации, которую он представляет. Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом и категорических позиций я у него не видел. Я надеюсь, что еще и с ним переговорю, и с его тренером, переговорим и с главным тренером.

Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой.

А теперь самое интересное: в сборной Шамиль Мамедов представляет Москву, руководителем московской федерации является… брат Михаила Мамиашвили Виктор Мамиашвили.

На сегодняшний день Мамедов официально включен в заявку на олимпийский турнир. Однако доедет ли он в итоге до Парижа или нет, неясно до сих пор — Михаил Мамиашвили заявил, что «на днях все решится».