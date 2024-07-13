Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Получивший допуск Международного олимпийского комитета (МОК) российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», — сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

Мамедов выступает в весовой категории до 65 кг. Ранее пресс-служба МОК сообщила, что Мамедов принял приглашение на Олимпийские игры. 6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов являлся единственным борцом, который принял приглашение для участия в Олимпийских играх.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.