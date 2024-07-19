МОК пригласил белорусского борца Кадимагомедова принять участие в Олимпиаде

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

В случае если Кадимагомедов согласится принять участие в Играх, он станет 17-м белорусским спортсменом, который выступит на Олимпиаде.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.