Уехавший из России комментатор «Матч ТВ»: «Российские спортсмены — заложники системы. Они не могут встать в позу»

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

В числе прочего Поленов ответил на вопрос о том, как, по его мнению, скажется на российском спортивном телевидении решение не транслировать Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

— Российское спортивное телевидение не живет по тем принципам, по которым живет спортивное телевидение во всем мире. Оно содержится за государственный счет и не зависит от подписки. Во всем мире люди давно привыкли, что спорт, как музыка или кино, — это то, за что нужно платить.

Читайте также МОК организует трансляции Олимпиады для России на своем сайте

Я понимаю, в России другие доходы и другая жизнь, россияне вообще не очень привыкли платить за то, что всегда было доступным. Это большая ошибка, потому что спорт обычно развивается за счет подписки: телевидение платит ему за трансляции. В России это не работало на самом начальном этапе.

Ничего страшного с точки зрения существования спортивного телевидения не случится. И как государственный канал на государственном содержании канал «Матч ТВ» будет существовать и дальше. Но вот его миссия для меня теперь становится еще более загадочной, чем раньше.

Мне кажется очень важным моментом то, что в России спортсмен вообще не принадлежит сам себе. Жизнь западного спортсмена, например, устроена следующим образом. Он выступает среди юниоров. Если он талантлив, в нем видят потенциал, у него появляются спонсоры, команда: врачи, юристы, тренеры, логисты. Вся команда обеспечивает существование этого спортсмена и заинтересована в том, чтобы он выигрывал, потому что это большие премиальные, развитие и так далее. Федерация спорта, в котором он выступает, ему не нужна, потому что весь тренировочный процесс строит команда, которая зарабатывает за счет его выступлений.

В России же все строго наоборот: спорт не имеет подпитки от зрителя, а имеет только государственное финансирование — соответственно, только государство может обеспечить спортсмену сборы, переезды и весь тренировочный процесс. Как скажет федерация, так и будет. Например, настолько массовая история с допингом в принципе невозможна в западной стране. Спортсмен, даже если ему дадут таблетку, спросит, что это и зачем. В России сказали пить — он пьет. Не выпьешь, дадут другому — он выпьет, поедет вместо тебя на соревнования и выиграет их.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241530&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом смысле российские спортсмены — во многом заложники нынешней системы. Они не могут встать в позу и сказать: «Нет, я поеду на Олимпиаду». Борец Шамиль Магомедов сначала сообщил, что поедет на Олимпиаду, несмотря на отказ Федерации борьбы, а потом на него надавили, и он в итоге вместе со всеми отказался. Несмотря на то что уже 30 с лишним лет не существует Советского Союза, советская система как действовала, так и продолжает.

Читайте также Финальный состав наших на Олимпиаду: меньше было только при царе

Я считаю, то, что российские телеканалы не будут показывать Олимпийские игры, — катастрофа национального масштаба, которой не должно было быть. Получается, что для российского спортивного телевидения Олимпиада, если там нет флага России, уже не праздник, — значит, не надо показывать. Начинаются разговоры про дискредитацию и так далее.

Российского флага не было и на предыдущих Олимпиадах, когда Россия выступала [под флагом Олимпийского комитета] из-за проблем с допингом, которые не решены, — об этом уже забыли, потому что сменилась повестка. Все прекрасно понимали, что спортсмен под флагом олимпийских колец — российский спортсмен. В России за него болели как за своего. Не было никаких проблем, и спортсмены выигрывали.