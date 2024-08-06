Японец Фумита стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 60 кг

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Чемпионом соревнований стал японец Кэнитиро Фумита. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел китайца Цао Лиго.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 60 кг. Третье место поделили представитель КНДР Ри Се Ун и киргизский борец Жоламан Шаршенбеков.