21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Японец Фумита стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 60 кг

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по греко-римской борьбе в категории до 60 кг.

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Чемпионом соревнований стал японец Кэнитиро Фумита. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел китайца Цао Лиго.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 60 кг. Третье место поделили представитель КНДР Ри Се Ун и киргизский борец Жоламан Шаршенбеков.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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