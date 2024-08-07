Представитель Казахстана взял серебро в греко-римской борьбе на Олимпиаде
Казахстанец Жадраев взял серебро в греко-римской борьбе на Играх в Париже.
Казахстанец Жадраев взял серебро в греко-римской борьбе на Играх в Париже.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Представитель Казахстана Демеу Жадраев стал обладателем серебряной медали в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Париже.
В финале весовой категории до 77 кг Жадраев уступил японцу Нао Кусаке. Бронзовым призером стали армянин Малхас Амоян и представитель Кыргызстана Акжол Махмудов.
Жадраеву 34 года. Он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.
Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа.