Представитель Казахстана взял серебро в греко-римской борьбе на Олимпиаде

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Представитель Казахстана Демеу Жадраев стал обладателем серебряной медали в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Париже.

В финале весовой категории до 77 кг Жадраев уступил японцу Нао Кусаке. Бронзовым призером стали армянин Малхас Амоян и представитель Кыргызстана Акжол Махмудов.

Жадраеву 34 года. Он является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.