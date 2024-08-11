10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб поздравил дагестанца Жамалова с золотом Олимпиады: «Поздравляю, олимпийский чемпион»

«Поздравляю, олимпийский чемпион», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, в финале весовой категории до 74 кг дагестанец Разамбек Жамалов, выступающий за сборную Узбекистана, победил японца Даити Такатани.

Адесанья извинился перед Иман Хелиф, которую назвал мужчиной: «Я ошибся и мне жаль».

Даниэль Кормье поставил Хабиба выше Мохаммеда Али в рейтинге лучших бойцов всех времен.

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