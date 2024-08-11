Хабиб поздравил дагестанца Жамалова с золотом Олимпиады: «Поздравляю, олимпийский чемпион»
«Поздравляю, олимпийский чемпион», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
«Поздравляю, олимпийский чемпион», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, в финале весовой категории до 74 кг дагестанец Разамбек Жамалов, выступающий за сборную Узбекистана, победил японца Даити Такатани.
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