В Гродно определились чемпионы Беларуси в вольной и женской борьбе

Во второй соревновательный день национального первенства стали известны победители и призеры турниров в вольной и женской борьбе. У мужчин золотые награды завоевали Кирилл Прокопов (до 57 кг), Дмитрий Шамело (до 61 кг), Анатолий Громыко (до 65 кг), Нюргун Скрябин (до 70 кг), Даниил Амельянчик (до 74 кг), Николай Савенко (до 79 кг), Расул Тихаев (до 86 кг), Александр Гуштын (до 97 кг) и Виталий Песняк (до 125 кг).



Обладательницами чемпионских званий у девушек стали Ксения Станкевич (до 50 кг), Виктория Волк (до 53 кг), Марта Гетманова (до 55 кг), Арина Мартынова (до 57 кг), Алина Максимова (до 59 кг), Кристина Сазыкина (до 62 кг), Виктория Радькова (до 68 кг), Алина Шевчук (до 72 кг), Анастасия Зименкова (до 76 кг) и Вероника Иванова (до 65 кг), которая победила на чемпионате страны в десятый раз.



17 августа в Гродно состоятся предварительные и полуфинальные схватки у борцов греко-римского стиля, финальные поединки запланированы на завтра. Участие в главном внутреннем старте сезона принимают около 300 спортсменов, по итогам турнира определится состав команды на молодежный планетарный форум и чемпионат мира в неолимпийских категориях, которые пройдут в конце октября в Албании.