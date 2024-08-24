Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе

Напомним, что на этом чемпионате мира казахстанские борцы уже два раза претендовали на золотую медаль, однако оба поединка были проиграны: Алпамыс Болатулы (греко-римский стиль, 55 кг) уступил американцу Джейдену Рэйни, а Еркебулан Анапия (греко-римский стиль, 80 кг) потерпел поражение от азербайджанца Михаила Шкарина.