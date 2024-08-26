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Победители и призеры Игр-2024 из Дагестана получили премии до 5 млн руб

МАХАЧКАЛА, 26 авг — РИА Новости. Борцы из Дагестана, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде-2024 в Париже в составе сборных других стран, получили от предпринимателя, президента федерации борьбы республики Омара Муртузалиева по 5 миллионов рублей, бронзовые призеры — по 2 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале федерации.

Источник: AP 2023

На Играх в Париже олимпийскими чемпионами по вольной борьбе стали трое уроженцев Дагестана: Разамбек Жамалов (выступал за Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и Магомед Рамазанов (Болгария). «Бронзу» завоевали борцы Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан).

«Президент Федерации борьбы Дагестана Омар Муртузалиев наградил победителей и призеров Олимпийских игр-2024 и их наставников денежными премиями… Олимпийские чемпионы получили по 5 миллионов рублей, бронзовые призеры — по 2 миллиона», — говорится в сообщении.

Дагестанским вольникам, отобравшимся на Олимпиаду, но не допущенным до соревнований, Муртузалиев вручил «утешительные призы», добавили в федерации.