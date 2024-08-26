Победители и призеры Игр-2024 из Дагестана получили премии до 5 млн руб

МАХАЧКАЛА, 26 авг — РИА Новости. Борцы из Дагестана, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде-2024 в Париже в составе сборных других стран, получили от предпринимателя, президента федерации борьбы республики Омара Муртузалиева по 5 миллионов рублей, бронзовые призеры — по 2 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале федерации.