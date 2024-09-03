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Казахстан завоевал медаль ЧМ-2024 по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Айбек Айтбеков завоевал бронзу на чемпионате мира по видам борьбы до 20 лет, сообщают Vesti.kz. Турнир проходит в испанской Понтеведре.

Источник: uww.org

Айтбеков, выступающий в весовой категории до 55 килограммов в схватке за бронзу победил представителя Молдовы Максима Сарманова — 10:1.

В ½ финала Айтбеков уступил американцу Майклу Кортезу — 0:9, в ¼ финала казахстанец разгромил грузинского борца Гиорги Кочалидзе (8:0). В ⅛ финала Айбек нанес поражение испанцу Джеймсу Кастаньо Артеаге — 8:0.

Отметим, что за бронзу от Казахстана в соревнованиях греко-римлян также выступят Ондасын Хамитов (60 кг) и Темирлан Турдакын (87 кг).

Добавим, что в финал вышли Юсуф Ашрапов (до 67 кг) и Ислам Евлоев (до 82 кг).