Казахстан завоевал медаль ЧМ-2024 по борьбе

Айтбеков, выступающий в весовой категории до 55 килограммов в схватке за бронзу победил представителя Молдовы Максима Сарманова — 10:1.
В ½ финала Айтбеков уступил американцу Майклу Кортезу — 0:9, в ¼ финала казахстанец разгромил грузинского борца Гиорги Кочалидзе (8:0). В ⅛ финала Айбек нанес поражение испанцу Джеймсу Кастаньо Артеаге — 8:0.
Отметим, что за бронзу от Казахстана в соревнованиях греко-римлян также выступят Ондасын Хамитов (60 кг) и Темирлан Турдакын (87 кг).
Добавим, что в финал вышли Юсуф Ашрапов (до 67 кг) и Ислам Евлоев (до 82 кг).