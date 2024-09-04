Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан получил нового чемпиона мира по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев, выступающий в весе до 82 килограммов выступил в финале чемпионата мира по видам борьбы до 20 лет в Понтеведре (Испания), сообщают Vesti.kz.

Источник: Unitedworldwrestling

В решающей схватке он разыграл золото с представителем Турции Альпереном Бербером. Поединок завершился победой Евлоева со счетом 9:3.

Отметим, что Евлоев вышел в финал без полуфинальной схватки. Его соперник, Абдурахман Абдулкадыров из России не стал бороться за выход в решающую схватку.

Путь казахстанца к финалу сложился следующим образом: победа в ¼ финала над Ши Чангом Женем из Китая (8:0), победа в ⅛ финала над немецким борцом Антоном Бушхольцем (8:0). Победа в квалификации над соперником из Чехии Яном Душеком (9:1).

Напомним, ранее серебряным призером ЧМ-2024 стал другой казахстанец Юсуп Ашрапов (до 67 кг), уступивший в финале иранцу Ахмадрезе Мохсену Нежаду.

Еще три казахстанца стали бронзовыми призерами в соревнованиях греко-римлян: Айбек Айтбеков (до 55 кг), Ондасын Хамитов (до 60 кг) и Тимерлан Турдакын (до 87 кг).