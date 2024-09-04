Казахстан получил нового чемпиона мира по борьбе

В решающей схватке он разыграл золото с представителем Турции Альпереном Бербером. Поединок завершился победой Евлоева со счетом 9:3.
Отметим, что Евлоев вышел в финал без полуфинальной схватки. Его соперник, Абдурахман Абдулкадыров из России не стал бороться за выход в решающую схватку.
Путь казахстанца к финалу сложился следующим образом: победа в ¼ финала над Ши Чангом Женем из Китая (8:0), победа в ⅛ финала над немецким борцом Антоном Бушхольцем (8:0). Победа в квалификации над соперником из Чехии Яном Душеком (9:1).
Напомним, ранее серебряным призером ЧМ-2024 стал другой казахстанец Юсуп Ашрапов (до 67 кг), уступивший в финале иранцу Ахмадрезе Мохсену Нежаду.
Еще три казахстанца стали бронзовыми призерами в соревнованиях греко-римлян: Айбек Айтбеков (до 55 кг), Ондасын Хамитов (до 60 кг) и Тимерлан Турдакын (до 87 кг).