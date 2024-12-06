Из-за одной книги легендарный борец СССР Карелин разочаровался в стране: «Неужели в нашей истории нет белых пятен?»

Александр Карелин родился в Новосибирске, где в 13 лет начал заниматься греко-римской борьбой. Уже тогда он был крупным (рост 178 см, вес 78 кг), но с возрастом стал настоящим великаном.
Когда в конце 80-х Карелин пачками выигрывал международные соревнования (в том числе Олимпиаду-88 в Сеуле), на Западе сибиряку дали прозвище «эксперимент». Шутили, что в тайных советских лабораториях создали идеального атлета: никто не верил, что без допинга можно быть таким сильным.
Подливал масла сам Карелин, рассказывая байки про свою невероятную силу. Однажды, по его словам, он один затащил на шестой этаж холодильник. А в интервью американским журналистам в 1991-м рассказывал, что хобби сибиряков — по пояс в снегу часами бегать по улице, после чего ложиться спать:
«Даже в нашей стране говорят, что Сибирь — это медведи и больше ничего. Но в Сибири у нас другое представление. Зима — лучшее время года в Новосибирске. Красные счастливые лица, дети на коньках или в санях. Весь город под снежным покрывалом, а сверху рассыпаны кристаллы, сияющие тысячами цветов. Мои прадеды приехали в Сибирь не по своей воле. До и после революции туда отправляли прогрессивных интеллектуалов. Новосибирск — не обычный русский город, в нем полно умных аристократов. Посмотрите на меня!».
Молодой Карелин рассказывал, что любит классическую культуру, а не только занимается спортом. Многие отмечали, что он отлично танцевал, разбирался в искусстве и любил классическую музыку:
«Обычный русский 23-летний парень любит водку, женщин и карты. Я более практичен: хочу разобраться в одном и стать в этом лучшим. Греко-римская борьба — исконно олимпийский вид спорта. Мне нравится идея быть классическим человеком, принадлежать к классической традиции в музыке, живописи и литературе».
В свободное время молодой Карелин много читал, чтобы «знать людей» — особенно советских. Толстой, по его словам, «не имеет отношения к сегодняшней советской жизни», поэтому он его почти не читал. Солженицын, чьи романы наполнены жестокой критикой режима, Карелину были больше по душе. Борец не любил СССР, а одна книга Солженицына особенно повлияла на него:
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына — интересная книга. Единственная проблема в том, что она разрушила мое доверие к обществу, в котором я живу. После прочтения у меня ничего не осталось. Я задавался вопросом: неужели в нашей истории нет белых пятен, только черные? Вся моя страна — это вечные похороны".
Александр Баженов