Из-за одной книги легендарный борец СССР Карелин разочаровался в стране: «Неужели в нашей истории нет белых пятен?»

«Даже в нашей стране говорят, что Сибирь — это медведи и больше ничего. Но в Сибири у нас другое представление. Зима — лучшее время года в Новосибирске. Красные счастливые лица, дети на коньках или в санях. Весь город под снежным покрывалом, а сверху рассыпаны кристаллы, сияющие тысячами цветов. Мои прадеды приехали в Сибирь не по своей воле. До и после революции туда отправляли прогрессивных интеллектуалов. Новосибирск — не обычный русский город, в нем полно умных аристократов. Посмотрите на меня!».