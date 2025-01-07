Борец-юрист из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства. Невероятная история Криса Кэмпбелла

Они подняли мне зарплату на 20 тысяч долларов и устроили все так, что при любой поездке на соревнования мне снимался 5-звездочный отель и давалась машина в аренду. Забавно, потому что, когда я был на ЧМ-1977, по-моему, в Швейцарии, мы спали в конюшне. У Федерации борьбы США вообще не было денег, и нас поселили в амбары к лошадям. И вот такой путь — от конюшни к 5-звездочному отелю. Думаю, если бы у меня были спонсоры в 1970-х и 1980-х, я выиграл бы и выиграл бы легко еще несколько чемпионатов мира".