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В Красноярске зарезали призера чемпионата России по вольной борьбе

В Красноярске во время домашнего застолья зарезали бывшего борца Якименко.

Источник: Соцсети

КРАСНОЯРСК, 8 янв — РИА Новости. Мужчину зарезали в Красноярске во время домашнего застолья с 1 на 2 января, в преступлении обвиняется 26-летний приятель убитого, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, 25-летний потерпевший находился в доме на улице Чернышевского в Красноярске в компании четверых друзей, где они употребляли алкоголь. В ходе вечеринки между ним и одним из приятелей возник конфликт, который начался со взаимных оскорблений. В результате ссоры один из участников схватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов, в том числе в область грудной клетки.

«Следственным отделом по Центральному району города Красноярска… расследуется уголовное дело, возбужденное 2 января 2025 года, по факту убийства 25-летнего жителя Красноярска. Обвинение в совершении убийства предъявлено 26-летнему местному жителю (часть 1 статья 105 УК РФ)… (Ему) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убитым является бывший спортсмен Антон Якименко. По его словам, ранее он занимался вольной борьбой, но «спорт он давно забросил».

Также в ряде Telegram-каналов распространяется информация о том, что красноярца убили за то, что он заступился за 14-летних парней, которые присоединились к компании позже. Утверждается, что обвиняемый пытался совершить над подростками действия насильственного характера. В пресс-службе регионального СК эту информацию РИА Новости опровергли.

«Это неправда. Никаких подростков в деле не фигурирует», — сказал собеседник.

Якименко завоевал бронзу на юношеском чемпионате России по вольной борьбе 2015 года. Также он становился победителем и серебряным призером международного турнира среди юношей на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, побеждал на турнире на призы Заура Батаева и становился бронзовым призером Спартакиады 2015 года.