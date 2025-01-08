В Красноярске зарезали призера чемпионата России по вольной борьбе

По данным ведомства, 25-летний потерпевший находился в доме на улице Чернышевского в Красноярске в компании четверых друзей, где они употребляли алкоголь. В ходе вечеринки между ним и одним из приятелей возник конфликт, который начался со взаимных оскорблений. В результате ссоры один из участников схватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов, в том числе в область грудной клетки.