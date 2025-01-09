Великий борец СССР спал на вокзале и работал электриком. А в 40 лет выиграл Олимпиаду: история Анатолия Рощина

На Олимпиаду Рощин приехал в статусе андердога. Но с возрастом он научился побеждать не физической силой, а мастерством и хитростью. Рощин заборол всех соперников в Мюнхене, а немец в финале и вовсе не вышел на схватку. Вильфрид Дитрих до этого много раз боролся с Рощиным и всегда проигрывал. На этой Олимпиаде он тоже заканчивал карьеру, поэтому решил даже не пытаться. Олимпийский чемпион Иван Богдан так описывал немца: «Дитрих мог гору своротить, если была надежда на первое место. А если ее не было, он и себя не мучил, и другим жизнь не усложнял».