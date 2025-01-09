Великий борец СССР спал на вокзале и работал электриком. А в 40 лет выиграл Олимпиаду: история Анатолия Рощина

Анатолий Рощин — известный советский греко-римский борец: он трижды выиграл чемпионат мира, дважды взял серебро Олимпиады, а перед завершением карьеры еще и золото. Его триумф на Олимпиаде-72 в Токио вошел в историю: 40-летний Рощин стал самым возрастным борцом-чемпионом в послевоенное время (рекорд побил только Михаин Лопес на парижской Олимпиаде в 2024-м).
Рощин всегда отличался богатырской силой, но борьбой занялся поздно. В школе увлекался баскетболом (его рост — 190 см) и гиревым спортом. В борьбу попал уже взрослым, когда увидел поединки цирковых силачей. В начале 1950-х Рощин переехал в Москву, где работал электриком и боролся в ДСО «Труд». Ночевать будущему олимпийскому чемпиону приходилось на вокзале или на полке рабочего поезда, ходившего по маршруту Москва — Петушки.
Победа на Олимпиаде-72 в Мюнхене стала последним большим трофеем в карьере Рощина. После Игр-68 в Мехико он хотел закончить карьеру: «Мне было 36 лет — не шутка. К тому же кругом намекали: пора молодежи дорогу уступать. Меня эти разговоры сроду не задевали. Да ради бога! Однако, как посылают кого-то из молодых вместо меня на первенство мира или Европы, так баранка. А еду я — медаль в кармане».
Рощин забросил спорт: целый год не тренировался, устроившись преподавателем в ленинградский Военный институт физической культуры (ВИФК). Но перед Олимпиадой к нему обратился министр спорта Сергей Павлов: «Анатолий, готов выступать в Мюнхене? А то некем тебя заменить». Рощин согласился — оставил портфель с лекциями и поспешил в зал.
Тогда борцу было уже 40 лет, а перед Олимпиадой появились проблемы со здоровьем. Рощин заработал их при весогонке, когда позволил себе шампанское и другие алкогольные напитки:
"Бороться на тех Играх было как никогда тяжко. После схваток я напоминал выжатый лимон. Не в возрасте дело — в аритмии, заработанной незадолго до отбытия в Германию. Причем по глупости. Сидел на сборах, сгонял вес. Пробежка в горы, баня, массаж — все, как обычно. В субботу взвесился — 118 кг. То что нужно.
И тут друзья из Ростова нагрянули. Поддался я на их уговоры отметить встречу. Крепких напитков не брали — шампанское, вино, пиво. Полтора дня куролесили. В понедельник встал на весы и глазам не верю — 131 кг! Вон сколько жидкости в обезвоженном организме скопилось! А на носу тренировка. Отборолся худо-бедно, и при обследовании врачи обнаружили аритмию".
На Олимпиаду Рощин приехал в статусе андердога. Но с возрастом он научился побеждать не физической силой, а мастерством и хитростью. Рощин заборол всех соперников в Мюнхене, а немец в финале и вовсе не вышел на схватку. Вильфрид Дитрих до этого много раз боролся с Рощиным и всегда проигрывал. На этой Олимпиаде он тоже заканчивал карьеру, поэтому решил даже не пытаться. Олимпийский чемпион Иван Богдан так описывал немца: «Дитрих мог гору своротить, если была надежда на первое место. А если ее не было, он и себя не мучил, и другим жизнь не усложнял».
После победы на Олимпиаде Рощин закончил карьеру: преподавал в Военном институте физической культуры, занимался судейской деятельностью. В 2016 году его не стало — 83-летнего борца похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Александр Баженов