Белорусские борцы завоевали пять золотых наград в первый день мемориала Медведя

Участие в соревнованиях принимают более 300 борцов из 12 стран. В пятницу в столице были разыграны по пять комплектов медалей у мужчин и женщин, представители белорусской команды выиграли 15 наград (5−2−8). Наши девушки завоевали четыре золотые медали из пяти возможных: успех на турнире праздновали Наталья Варакина (до 50 кг), Ирина Курочкина (до 57 кг), Алеся Гетманова (до 59 кг) и Ксения Тереня (до 65 кг).
Серебряным призером в весе до 68 кг стала Виктория Радькова, в категории до 65 кг второе место заняла Кристина Сазыкина. Бронзовые награды получили Ксения Станкевич (до 50 кг), Надежда Буланая, Владислава Кудин (обе -до 59 кг), Татьяна Павлова (до 65 кг) и Кристина Куркина (до 68 кг).
В вольной борьбе победу в самой тяжелой весовой категории до 125 килограммов одержал наш Денис Хроменков, а Павел Дятлов стал бронзовым призером. Кроме того, на третью ступень пьедестала поднялись Дмитрий Лукашук (до 79 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (до 86 кг).
Медали первого дня мемориала Медведя также завоевали борцы из России, Турции, Австралии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Северной Македонии. 15 февраля на «Чижовка-Арене» определятся сильнейшие в оставшихся десяти весовых категориях. Ранее в Минске завершился международный турнир по вольной борьбе «Медвежонок» среди юношей и девушек до 17 лет, на котором наши юные спортсмены выиграли 33 награды (5−10−18).