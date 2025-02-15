Белорусские борцы завоевали пять золотых наград в первый день мемориала Медведя

Участие в соревнованиях принимают более 300 борцов из 12 стран. В пятницу в столице были разыграны по пять комплектов медалей у мужчин и женщин, представители белорусской команды выиграли 15 наград (5−2−8). Наши девушки завоевали четыре золотые медали из пяти возможных: успех на турнире праздновали Наталья Варакина (до 50 кг), Ирина Курочкина (до 57 кг), Алеся Гетманова (до 59 кг) и Ксения Тереня (до 65 кг).