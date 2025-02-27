Фашисты его уважали больше, чем жена: как Иван Поддубный выживал в СССР

Семейная жизнь в дальнейшем у силача так и не заладилась. В 1910 году он официально женился на Антонине Квитко-Фоменко, и они уехали на его родину, где он занялся сельским хозяйством. Восстановил мельницу, на которой когда-то работал в детстве, но успешный помещик из него так и не получился. А спустя десять лет жена сбежала за границу с белогвардейским офицером. Прихватив к тому же массивный сундук со всеми выигранными им медалями и призами. Спустя время она пыталась восстановить отношения, на что Иван выдал: «Отрезано».