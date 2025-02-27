Фашисты его уважали больше, чем жена: как Иван Поддубный выживал в СССР

Завалил гастролера как многопудовый мешок
Поддубный родился 9 октября 1971 года в Полтавской губернии. В казачьей семье Максима Ивановича и Анны Даниловны он был старшим из шести детей. Иван окончил лишь несколько классов церковно-приходской школы, но при этом знал три иностранных языка. По его словам, один из предков участвовал в Полтавской битве и «на штык шведов зараз взял в бою чуть не дюжину. Да еще и стяг вражеский». За что получил в награду от Петра Первого землю после завершения ратной службы.
Наделенный немалой силой богатырь с юных лет пошел на привычную для многих работу — портовым грузчиком в Крыму. И однажды случай привел его на представление гастролировавшего цирка. Выступления мощных и загадочных силачей тогда были визитной карточкой многих трупп и всегда вызывали повышенный ажиотаж. Заезжий гастролер вызвал любого из зрителей помериться с ним силами. На арену вышел Иван и с ходу бросил его, как обычно привык обходиться с многопудовыми мешками. А потом проделал то же самое и почти со всеми другими борцами. Так в 25 лет Поддубный попробовал силы в новом ремесле и вскоре уже стал яркой звездой севастопольского цирка Энрико Труцци.
А после успешных гастролей по крупным городам России, включая Киев, Тифлис и Одессу, слава о чудо-богатыре стала греметь на всю страну. Конечно, у Ивана было мало знаний о французской (потом классической, а в настоящее время греко-римской) борьбе. Но незаурядные природные данные и наработанные приемы никому не позволяли вырваться из его захватов. Многочисленные поклонники и нарекли его тогда Иваном Железным.
Возлюбленная разбилась, а жена сбежала с белогвардейцем
В цирковой труппе Иван и познакомился с покорившей его сердце воздушной гимнасткой Машей Дозмаровой. Трудно представить более негармоничную пару — мощного крепыша на арене и хрупкую грациозную девушку из-под купола. Но их счастье было недолгим, в начале 20 века на одном из выступлений Маша упала с трапеции и разбилась.
Семейная жизнь в дальнейшем у силача так и не заладилась. В 1910 году он официально женился на Антонине Квитко-Фоменко, и они уехали на его родину, где он занялся сельским хозяйством. Восстановил мельницу, на которой когда-то работал в детстве, но успешный помещик из него так и не получился. А спустя десять лет жена сбежала за границу с белогвардейским офицером. Прихватив к тому же массивный сундук со всеми выигранными им медалями и призами. Спустя время она пыталась восстановить отношения, на что Иван выдал: «Отрезано».
Последние годы жизни Ивана Максимовича связаны с Ейском, где он в 1927 году купил кирпичный двухэтажный дом. Тренировал юных борцов и женился на Марии Машониной, сын которой был его учеником и рос без отца. С ней Поддубный и прожил до смерти 8 августа 1949 года от инфаркта, детей у него не было.
Унижал француза 20 минут
В 1903 году граф Георгий Рибольер пригласил Поддубного сначала приехать в Санкт-Петербург, а затем проверить свои силы на чемпионате мира в Париже. Тогда, кстати, и стали известны официальные антропометрические данные Ивана: рост 184 см, вес — 118 кг (потом он поднялся до 130 килограммов). После двух побед русский богатырь встретился с Раулем де Буше. Коварный француз понимал, что обычными средствами ему Поддубного не победить и обильно намазался маслом. Соперник постоянно выскальзывал из объятий россиянина, судьи были бесстрастны к его уловкам и в итоге присудили де Буше победу с формулировкой «за мастерские уходы от резких атак».
Болельщики гневно восприняли это решение, а не любивший подковерные игры Поддубный задумался о завершении карьеры. Но вскоре в Петербурге он взял убедительный реванш у француза, зажав его в тиски и на протяжении 20 минут всячески унижая и не давая вырваться. А в 1905 году борец отдал должное взыскательным парижским болельщикам, выиграв там чемпионат мира.
После этой победы началось его триумфальное турне по городам Франции, Бельгии и Италии, а впоследствии он еще не раз становился сильнейшим в мире.
«Иван Максимович Поддубный — первый кратный чемпион мира из российских подданных. Он — предтеча всех наших сегодняшних побед», — говорил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
В годы гражданской войны Поддубный продолжал свою гастрольную цирковую деятельность, но лихолетье не раз его испытывало на излом. Однажды в него стрелял офицер-белогвардеец, а в начале 1920 года Ивана арестовала ВЧК, подозревая, из-за схожести фамилии, в активном участии в еврейских погромах.
Но самая удивительная история произошла, когда борец внезапно попал в ставку батьки Махно. Атаман приказал Ивану бороться с сильнейшими и физически сильными сподручными, ожидая его поражения. Ведь пойти наперекор было нельзя. Но Поддубный никогда и раньше не занимался, как сказали бы сейчас, договорняками, и выиграл. Все ждали выстрела от скорого на расправу с непослушными Нестора Ивановича, но тот после томительно долгой паузы неожиданно рассмеялся и радушно приказал угостить борцов едой и вином.
Потерял в США полмиллиона долларов
Богатырь в 1922 году несмотря на то, что уже преодолел полувековой рубеж, вновь начал выступать в цирке, теперь уже на аренах Москвы и Петрограда. А затем неожиданно для многих отправился в гастроли по Германии. Более того, солидный возраст не стал преградой и для принятия нового вызова — в 54 года он отправился покорять США. Представителя старой школы борьбы тепло приветствовали в Америке, хотя порой ему приходилось выступать и в набирающем популярность рестлинге.
С США связано одно из самых больших финансовых разочарований в жизни борца. Пройдохи-промоутеры предлагали ему выгодные контракты за выступления и снимали баснословные барыши за счет его популярности. Но гонорары Поддубного шли на счета в банки, а снять деньги он не мог по иезуитскому пункту в контракте, на который он, всецело доверяя менеджерам, не обратил внимания. А там было четко сказано — средства можно снять только при получении гражданства США. Русский борец наотрез отказался от американского паспорта, и, по разным данным, невостребованной осталась суммы свыше 500 тысяч долларов. По тем временам — просто сумасшедшее состояние.
В феврале 1927 года разочарованный Поддубный возвращается в Россию. Его восторженно встречают и устраивают новые схватки. Более того, спустя год американцы вновь зовут его в турне по США, обещая 65% выручки от сборов. Но Иван Максимович непреклонен и предпочитает работать с молодыми борцами. Последнюю схватку он провел в 1941 году, когда ему уже было 70 лет.
О силе борца можно судить лишь по одному примеру — он брал гвозди- «двухсотки» и легко заплетал их в косички.
Любопытно, что Иван Максимович имеет прямое отношение к появлению знаменитой цирковой династии. В 30-х годах прошлого века Михаил Запашный работал грузчиком в порту Ейска и в один из вечеров пришел в цирк. Его вызвали побороться, он ярко проявил себя и Поддубный пригласил его за кулисы. Аскольд Запашный рассказывал: «Иван Максимович — легенда и для меня он является проводником между миром цирка и общим миром. Потому что именно он стал мотиватором для Михаила Запашного, предложив ему попробовать себя в новом амплуа».
Вышвырнул пьяного гитлеровца
Фашисты оккупировали Ейск в 1941 году и находились в нем до 1943-го. В городе зверствовала жестокая зондеркоманда, которая порой расстреливала непокорных без суда и следствия. А Ивана Максимовича нацисты трогали.
Да и не могли, ведь руководителем немецкой администрации в городе был полковник, ранее становившийся чемпионом Германии по борьбе. Он прекрасно знал, кто такой Поддубный и что он значит для всего борцовского мира. По его протекции тому предложили работу маркером в офицерском клубе при госпитале. Однажды напившийся офицер пытался сорвать орден с груди Поддубного, но тот, несмотря на преклонный возраст, просто вышвырнул его вон. И снова никто из гитлеровцев не посмел тронуть знаменитого ветерана.