Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

ГРОЗНЫЙ, 2 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева невосполнимой утратой для России и мира спорта.
«Сегодня пришла трагическая весть — ушёл из жизни великий сын чеченского народа, легендарный спортсмен, трёхкратный олимпийский чемпион, наш брат Бувайсар Хамидович Сайтиев. Это невосполнимая утрата для всей страны, для мира спорта, для всех, кто знал этого выдающегося человека», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики рассказал, что Сайтиев проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем. Однако, несмотря на все усилия врачей, его не стало, добавил он.
«Выражаю самые глубокие соболезнования семье, близким и всем, кто знал и уважал Бувайсара Хамидовича. Пусть Всевышний дарует ему райские сады, а родным — терпение и силы пережить эту тяжёлую утрату! Мы всегда будем помнить его как выдающегося спортсмена, патриота, настоящего чеченца», — заключил Кадыров.