Белоруска Енотова вышла в финал молодежного чемпионата Европы по борьбе

Наша спортсменка гарантировала медаль в самой легкой весовой категории — до 50 кг. В четвертьфинале Енотова победила Сонгюль Кавак из Турции, а в полуфинале была сильнее Эсмер Джанкуртаран из Азербайджана. Завтра вечером в решающем поединке Анастасия встретится с россиянкой Натальей Пудовой. Этот финал станет для белорусской команды вторым на континентальном форуме в Албании, накануне чемпионом Европы-U23 по вольной борьбе стал Владислав Козлов (до 97 кг).
Кроме того, 11 марта за медали молодежного ЧЕ поборются наши Виктория Радькова и Марта Гетманова. В весе до 68 кг Радькова стартовала с победы над Олесей Безугловой из России, но в ½ финала уступила турчанке Незрин Бас. Соперницей Виктории в поединке за бронзу будет итальянка Лаура Годино. Гетманова начала выступления в категории до 59 кг сразу с четвертьфинала, где проиграла Гюнай Гурбановой из Азербайджана. Завтра Марта оспорит третье место с украинкой Юлией Пахнюк.
Также шансы на награду чемпионата Европы сохраняет Анна Пирская, выступающая в весе до 76 кг. 11 марта белоруска примет участие в утешительном турнире и в случае успеха попадет в поединок за бронзу. На ковер сегодня выходила еще одна наша спортсменка Валерия Микитич (до 55 кг), которая завершила борьбу уже в квалификации.