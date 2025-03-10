Белоруска Енотова вышла в финал молодежного чемпионата Европы по борьбе

Кроме того, 11 марта за медали молодежного ЧЕ поборются наши Виктория Радькова и Марта Гетманова. В весе до 68 кг Радькова стартовала с победы над Олесей Безугловой из России, но в ½ финала уступила турчанке Незрин Бас. Соперницей Виктории в поединке за бронзу будет итальянка Лаура Годино. Гетманова начала выступления в категории до 59 кг сразу с четвертьфинала, где проиграла Гюнай Гурбановой из Азербайджана. Завтра Марта оспорит третье место с украинкой Юлией Пахнюк.