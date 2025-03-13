Близкий друг Бувайсара Сайтиева подтвердил, что он скончался в результате падения с балкона

«Знаете, в этом доме… Мурад Гаджиев был на похоронах. Он говорит: “Я сам там [в этом доме] чуть не выпал пару раз”. Там ограждения ниже пояса. Чуть-чуть выше колен. Какой-то такой импровизированный балкончик. Сразу открывается дверь. Он (Бувайсар), видимо, вышел туда подышать, он спал.



Мне звонит мой племянник из больницы: “Бувайсар из окна выпал”. “Как?!” “Мы в больнице”. Я поехал туда, мы были внизу, поднялся, ко мне вышли врачи и сказали, что он умер. У него остановилось сердце, его не смогли завести. Он умер с травмами, несовместимыми с жизнью», — приводит слова Харсиева MMA.Metaratings.ru.