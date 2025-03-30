Казахстанцы сокрушили соперников на чемпионате Азии по борьбе

Три представителя Казахстана в вольной борьбе преодолели четвертьфинальную стадию.
В весе до 74 килограммов Нуркожа Кайпанов в ⅛ финала одолел Магомедрасула Аслуева из
Катара (2:1), а в ¼ финала разгромил Батбаяра Батсуха из Монголии (10:0).
В ½ финала Кайпанов сойдется с Мухамедрезой Шакери из Ирана.
Болат Сакаев (до 86 кг) продемонстрировал отличную технику и сломил сопротивление монгольского спортсмена Батбилгууна Наадамбата (5:3). В ½ финала он встретится с Нан Цао из Китая.
Азамат Даулетбеков, выступающий в категории до 92 килограммов, не оставил шансов представителю Китая Цзушэню Линю (7:1). В ½ финала Даулетбеков встретится с иранцем Амирхоссейном Фирузпуром.