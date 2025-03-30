Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцы сокрушили соперников на чемпионате Азии по борьбе

На чемпионате Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания) проходит последний соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

Источник: uww.org

Три представителя Казахстана в вольной борьбе преодолели четвертьфинальную стадию.

В весе до 74 килограммов Нуркожа Кайпанов в ⅛ финала одолел Магомедрасула Аслуева из
Катара (2:1), а в ¼ финала разгромил Батбаяра Батсуха из Монголии (10:0).

В ½ финала Кайпанов сойдется с Мухамедрезой Шакери из Ирана.

Болат Сакаев (до 86 кг) продемонстрировал отличную технику и сломил сопротивление монгольского спортсмена Батбилгууна Наадамбата (5:3). В ½ финала он встретится с Нан Цао из Китая.

Азамат Даулетбеков, выступающий в категории до 92 килограммов, не оставил шансов представителю Китая Цзушэню Линю (7:1). В ½ финала Даулетбеков встретится с иранцем Амирхоссейном Фирузпуром.