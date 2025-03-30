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Казахстан учинил разгром за выход в финал ЧА по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

Источник: ДРС

В ½ финала в весовой категории до 74 килограммов он противостоял Мухамедрезе Шакери из Ирана. Поединок завершился в пользу Кайпанов со счетом 6:1.

В решающем схватке казахстанец сойдется с Оразбеком Токтомамбетовым из Кыргызстана.

Напомним, Кайпанов в ⅛ финала одолел Магомедрасула Аслуева из Катара (2:1), а в ¼ финала разгромил Батбаяра Батсуха из Монголии (10:0).

Добавим, что в финал от Казахстана также вышел Болат Сакаев (86 кг), а Азамат Даулетбеков (92 кг) в утешительном раунде поборется за бронзу.