Казахстан учинил разгром за выход в финал ЧА по борьбе

В ½ финала в весовой категории до 74 килограммов он противостоял Мухамедрезе Шакери из Ирана. Поединок завершился в пользу Кайпанов со счетом 6:1.
В решающем схватке казахстанец сойдется с Оразбеком Токтомамбетовым из Кыргызстана.
Напомним, Кайпанов в ⅛ финала одолел Магомедрасула Аслуева из Катара (2:1), а в ¼ финала разгромил Батбаяра Батсуха из Монголии (10:0).
Добавим, что в финал от Казахстана также вышел Болат Сакаев (86 кг), а Азамат Даулетбеков (92 кг) в утешительном раунде поборется за бронзу.