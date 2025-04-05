Российскому борцу Садулаеву отказали в выдаче визы в Словакию на ЧЕ-2025

«Иранские источники сообщили на своих ресурсах о недопуске Садулаева, утверждая при этом, что это решение окончательное. Надеемся, что ФСБР оперативно и подробно проинформирует общественность обо всей этой ситуации с лидером сборной, которого уже не в первый раз лишают возможности участвовать в соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации борьбы Дагестана.