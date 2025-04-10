Ушла из танцев в борьбу, переехала на Кавказ. Сегодня Вербина получила в глаз, но отомстила и забрала золото

Ради перехода на новый уровень девушка в 12 лет уехала без родителей в другой город: было тяжело, но мама с папой верили в нее и хотели, чтобы у дочери была возможность чего-то достичь. Сидельникова стала заниматься у Григория Брайко и начала мощно прогрессировать. После вороха международных наград в младших категориях Анастасия наконец-то добралась до первой серьезной победы по взрослым, хотя в финале пришлось нелегко: турчанка Бедиха Гюн благодаря пассиву соперницы повела 2:0, успешно защищалась. Но за полминуты до гонга Сидельникова сама получила балл за пассив, а затем провела решающий прием — 3:2. Турецкая сторона пыталась опротестовать, но безуспешно.