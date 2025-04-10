Ушла из танцев в борьбу, переехала на Кавказ. Сегодня Вербина получила в глаз, но отомстила и забрала золото

В Братиславе продолжается чемпионат Европы по борьбе, сегодня за медали начали бороться девушки. Россиянки продолжили дело вольников, закрыв программу четверга тремя медалями — два золота и бронза.
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Первой из наших на ковер вышла Надежда Соколова, выступающая в категории до 50 кг. Родилась и живет Надежда в Великом Новгороде — мягко говоря, регион с не самой известной борцовской школой. Да и в борьбе Соколова оказалась совершенно случайно: как рассказывала сама спортсменка, ее жизнь изменилась после одного из случайных походов в кафе, где к ней подошел тренер Олег Марков и предложил заняться его видом спорта.
За годы карьеры Соколова завоевывала медали самых различных турниров, становилась бронзовым призером чемпионата планеты. Год назад в Баку россиянка выиграла олимпийскую квалификацию и по спортивному принципу отобралась в Париж — увы, мечта добраться до Игр сдвинулась еще на четыре года. И сегодня к ней был сделан еще один шажок — есть первая в карьере бронза Европы!
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У Екатерины Вербиной спортивной путь тоже интереснейший: она родилась в Красноярске, до 10 лет занималась русскими народными танцами. Однажды девушка зашла в соседний с танцевальной студией борцовский кружок и так там и осталась. Ну, а когда ее семья переехала на Кавказ, Вербина уже всерьез увлеклась борьбой. Немалую роль в этом сыграл специалист Алихан Карацев, увидевший в ней хорошие перспективы и предложивший сотрудничество.
На юниорском уровне Екатерина собрала внушительную коллекцию наград, сегодня же она пополнилась взрослым европейским золотом. Для этого россиянка сначала разобралась с украинкой, вице-чемпионкой мира Александрой Хоменец (9:3), затем ее ждал невероятно сложный финал против француженки Татьяны Дебье.
В первом периоде Дебье попала Вербиной в глаз, почти сразу после небольшой паузы Татьяна получила балл за пассив соперницы и провела четырехбалльный прием. Но Екатерина сдаваться не собиралась, еще до перерыва счет размочила (2:5). Во втором переиоде Вербина набрала еще два балла, боролась активно, однако француженка защиту держала. Но на последних секундах Вербина все-таки набрала решающие два балла и стала чемпионкой!
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Если Соколова попала в борьбу благодаря случайной встрече в кафе, Вербина — благодаря секции по соседству, то у Анастасии Сидельниковой выбора особо не было: она родилась в поселке Тяжин, в детстве много времени проводила с мальчишками, играла с ними в футбол. Но секция там была только борцовская. Настя попробовала — ей понравилось. Причем начинала она с еще несколькими девочками, но те довольно скоро тренировки забросили — в итоге Сидельникова работала с мальчиками.
Ради перехода на новый уровень девушка в 12 лет уехала без родителей в другой город: было тяжело, но мама с папой верили в нее и хотели, чтобы у дочери была возможность чего-то достичь. Сидельникова стала заниматься у Григория Брайко и начала мощно прогрессировать. После вороха международных наград в младших категориях Анастасия наконец-то добралась до первой серьезной победы по взрослым, хотя в финале пришлось нелегко: турчанка Бедиха Гюн благодаря пассиву соперницы повела 2:0, успешно защищалась. Но за полминуты до гонга Сидельникова сама получила балл за пассив, а затем провела решающий прием — 3:2. Турецкая сторона пыталась опротестовать, но безуспешно.