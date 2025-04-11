Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болгарская федерация борьбы запрещает чемпиону Европы Рамазанову говорить на русском языке

Спортсмен стал победителем европейского первенства, которое проходит в Братиславе.

Источник: Reuters

СОФИЯ, 11 апреля. /ТАСС/. Олимпийского чемпиона Парижа, победителя чемпионата Европы по вольной борьбе в Братиславе Магомеда Рамазанова, который выступает за сборную Болгарии, подвергли обструкции в Софии из-за комментариев на русском языке. Об этом информирует телеканал BTV.

Отмечается, что борца из Дагестана после победы на чемпионате Европы в аэропорту Софии не встретил ни один из официальных представителей болгарской федерации из-за того, что он отвечал на вопросы болгарских журналистов на русском языке, что «противоречит правилам этики федерации, опубликованным 3 апреля».

«Это уникальный, грамотный борец, который знает, чего хочет добиться. Он добился успеха, завоевал медаль. Но мы находимся в Болгарии. Парень русский, говорит по-русски, но мы хотим, принципиально, чтобы говорил на болгарском, хотя бы на элементарном уровне», — заявила новый президент Болгарской федерации борьбы Станка Златева, пятикратная победительница мировых первенств и шестикратная чемпионка Европы.

На сайте болгарской федерации отмечено, что «все официальные заявления, в том числе перед СМИ, осуществляются на болгарском языке и выражают отношение к Болгарии, официальным властям Болгарии, Болгарской федерации борьбы, в том числе к символам Республики Болгария — гербу, знамени и гимну». Каких-либо других репрессивных действий в отношении Рамазанова в Болгарии не предполагается.