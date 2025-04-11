Болгарская федерация борьбы запрещает чемпиону Европы Рамазанову говорить на русском языке

«Это уникальный, грамотный борец, который знает, чего хочет добиться. Он добился успеха, завоевал медаль. Но мы находимся в Болгарии. Парень русский, говорит по-русски, но мы хотим, принципиально, чтобы говорил на болгарском, хотя бы на элементарном уровне», — заявила новый президент Болгарской федерации борьбы Станка Златева, пятикратная победительница мировых первенств и шестикратная чемпионка Европы.