Болгарская федерация борьбы запрещает чемпиону Европы Рамазанову говорить на русском языке

СОФИЯ, 11 апреля. /ТАСС/. Олимпийского чемпиона Парижа, победителя чемпионата Европы по вольной борьбе в Братиславе Магомеда Рамазанова, который выступает за сборную Болгарии, подвергли обструкции в Софии из-за комментариев на русском языке. Об этом информирует телеканал BTV.
Отмечается, что борца из Дагестана после победы на чемпионате Европы в аэропорту Софии не встретил ни один из официальных представителей болгарской федерации из-за того, что он отвечал на вопросы болгарских журналистов на русском языке, что «противоречит правилам этики федерации, опубликованным 3 апреля».
«Это уникальный, грамотный борец, который знает, чего хочет добиться. Он добился успеха, завоевал медаль. Но мы находимся в Болгарии. Парень русский, говорит по-русски, но мы хотим, принципиально, чтобы говорил на болгарском, хотя бы на элементарном уровне», — заявила новый президент Болгарской федерации борьбы Станка Златева, пятикратная победительница мировых первенств и шестикратная чемпионка Европы.
На сайте болгарской федерации отмечено, что «все официальные заявления, в том числе перед СМИ, осуществляются на болгарском языке и выражают отношение к Болгарии, официальным властям Болгарии, Болгарской федерации борьбы, в том числе к символам Республики Болгария — гербу, знамени и гимну». Каких-либо других репрессивных действий в отношении Рамазанова в Болгарии не предполагается.