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Семенов стал двукратным чемпионом Европы по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Семенов стал двукратным чемпионом Европы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов стал двукратным чемпионом Европы.

В финальной схватке в категории до 130 кг на турнире в Братиславе Семенов победил турка Мухаммета Бакира. Бронзовые медали завоевали Дариус Витек (Венгрия) и Джелло Кремер (Германия).

Чемпионат Европы завершится 13 апреля. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).