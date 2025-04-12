Семенов стал двукратным чемпионом Европы по борьбе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов стал двукратным чемпионом Европы.
В финальной схватке в категории до 130 кг на турнире в Братиславе Семенов победил турка Мухаммета Бакира. Бронзовые медали завоевали Дариус Витек (Венгрия) и Джелло Кремер (Германия).
Чемпионат Европы завершится 13 апреля. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).