Белорусские борцы завоевали семь наград континентального форума в Словакии

Участие в первенстве континента приняли более 450 атлетов, которые разыграли 30 комплектов наград. Нашу команду представили 26 борцов, семеро из них положили в белорусскую копилку одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Единственное золото принесла Алина Шевчук, ставшая сильнейшей в категории до 68 кг. До финала в весе до 86 кг у борцов вольного стиля добрался Магомедхабиб Кадимагомедов, занявший в итоге второе место.
На третью ступень пьедестала почета поднялись Наталья Варакина (до 50 кг), Анастасия Зименкова (до 76 кг), Арыйан Тютрин (до 57 кг), Денис Хроменков (до 125 кг) и Кирилл Маскевич (до 97 кг, греко-римская). На прошлогоднем чемпионате Европы по борьбе в Румынии наши спортсмены также завоевали семь наград (2−1−4).