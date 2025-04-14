Белорусские борцы завоевали семь наград континентального форума в Словакии

Участие в первенстве континента приняли более 450 атлетов, которые разыграли 30 комплектов наград. Нашу команду представили 26 борцов, семеро из них положили в белорусскую копилку одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Единственное золото принесла Алина Шевчук, ставшая сильнейшей в категории до 68 кг. До финала в весе до 86 кг у борцов вольного стиля добрался Магомедхабиб Кадимагомедов, занявший в итоге второе место.