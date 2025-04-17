Украинский борец поддержал российского тренера после увольнения

На чемпионате Европы в Братиславе, который проходил с 7 по 14 апреля, болгарские борцы завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль, среди которых на счету «классиков» одно золото и два серебра. 15 апреля Болгарская федерация борьбы (БФБ) объявила об отставке тренерского штаба сборной.
«Мы, члены сборной Болгарии по борьбе, хотели бы выразить свое решительное несогласие с решением о снятии Сослана Фарниева с поста главного тренера нашей команды. Все мы, включая олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и вице-чемпионов мира, поддерживаем своего наставника и настаиваем на том, чтобы именно он готовил нас к предстоящим важным поединкам», — цитирует bntnews.bg письмо спортсменов.
В письме подчеркивается, что за время работы Фарниева «результаты абсолютно всей команды улучшились в разы». Также спортсмены отмечают, что им нравится тренер и они доверяют его методам подготовки.
«Учитывая все это, нам кажется нелогичным и даже странным отстранение Сослана Фарниева, особенно после исторических результатов, достигнутых как на Олимпийских играх в Париже, так и на чемпионате Европы в Словакии, который завершился несколько дней назад. Мы с нетерпением ждем предстоящего чемпионата мира, к которому, надеемся, нас подготовит господин Фарниев. Давайте не будем разрушать проверенную временем рабочую машину, которую вся команда вместе сумела привести в движение», — пишут болгарские спортсмены.
В число спортсменов, подписавших письмо, вошли серебряный призер минувшего чемпионата Европы экс-россиянин Абу-Муслим Амаев и бывший украинский борец Семен Новиков, который представляет сборную Болгарии с 2023 года. Под руководством Фарниева он стал олимпийским чемпионом 2024 года и вице-чемпионом Европы 2025 года.
В болгарской федерации заявили, что не получали открытого письма, однако решение об увольнении Фарниева было принято в соответствии с полномочиями организации.