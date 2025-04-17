Украинский борец поддержал российского тренера после увольнения

«Учитывая все это, нам кажется нелогичным и даже странным отстранение Сослана Фарниева, особенно после исторических результатов, достигнутых как на Олимпийских играх в Париже, так и на чемпионате Европы в Словакии, который завершился несколько дней назад. Мы с нетерпением ждем предстоящего чемпионата мира, к которому, надеемся, нас подготовит господин Фарниев. Давайте не будем разрушать проверенную временем рабочую машину, которую вся команда вместе сумела привести в движение», — пишут болгарские спортсмены.