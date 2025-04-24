«Эта спортсменка — несчастный человек». Украинские борцы продолжают игнорировать россиян

«Эта спортсменка из Украины — несчастный человек. Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально. Но рукопожатие — это обязательная процедура, это уважение противника. Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке», — цитирует Мамиашвили «ВсеПроСпорт».