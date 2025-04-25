Звезда казахстанской борьбы неожиданно переехал: названа причина

«На чемпионате Азии я выступал в весовой категории до 74 килограммов. Но до конца этого сезона буду бороться в весе до 70 килограммов, который не является олимпийским. Мы приняли такое решение после обсуждений с моими тренерами и семьей. До Олимпиады еще есть время. В категории до 70 килограммов я ощущаю себя по-настоящему мощным. Именно в этом дивизионе возвращаются сила, физическая форма и техника. Мой обычный вес — 76−77 кг, и чтобы выступать в 74 килограммов, нужно обладать серьезной силой. Поэтому приходится “гоняться за весом” — держаться в диапазоне от 76 до 80 кг. В следующем году будут Азиатские игры, а дальше Олимпиада. На те сезоны вернусь к олимпийскому весу», — рассказал Кайпанов.
Кроме того, Нуркожа сообщил, что принял решение выступать за Алматы.
"Сейчас многие любят говорить, что бросил, уехал. Но я, посоветовавшись с семьей и моим первым тренером, принял решение выступать за Алматы.
Основная причина моего переезда — это семья. Она находится в Алматы. В Петропавловске, кроме моего тренера, никого нет. Тренировки у меня проходят в Алматы. Все выезды, полеты совершаются тоже из этого города. Тем более, в будущем квартира будет именно в Алматы. Потому что я — старший в семье, опора большого дома. За мной мои братья и сестры, и я несу ответственность за то, чтобы они встали на ноги.
Меня никто не заставлял и не переманивал в Алматы. Я сам предложил переехать. Зарплаты даже еще пока нет. Сам глава Федерации Алматы сказал: «Нуркожа, я не смогу платить тебе такую зарплату, как в Петропавловске. Здесь у нас много борцов». Никто не предлагал никаких денег и не настаивал, чтобы я переехал в Алматы. Это мое собственное решение", — отметил спортсмен.
Нуркожа Кайпанов — обладатель титула чемпиона мира 2024 года и трехкратный победитель чемпионатов Азии (2019, 2021, 2025).