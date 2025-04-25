Звезда казахстанской борьбы неожиданно переехал: названа причина

«На чемпионате Азии я выступал в весовой категории до 74 килограммов. Но до конца этого сезона буду бороться в весе до 70 килограммов, который не является олимпийским. Мы приняли такое решение после обсуждений с моими тренерами и семьей. До Олимпиады еще есть время. В категории до 70 килограммов я ощущаю себя по-настоящему мощным. Именно в этом дивизионе возвращаются сила, физическая форма и техника. Мой обычный вес — 76−77 кг, и чтобы выступать в 74 килограммов, нужно обладать серьезной силой. Поэтому приходится “гоняться за весом” — держаться в диапазоне от 76 до 80 кг. В следующем году будут Азиатские игры, а дальше Олимпиада. На те сезоны вернусь к олимпийскому весу», — рассказал Кайпанов.