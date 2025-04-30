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Михаил Мамиашвили сообщил, где и когда может пройти матчевая встреча борцов России и США

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал о проведении матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и США.

Источник: РИА "Новости"

«Рабочий слоган такой: “Борьба за мир”. Если эта встреча состоится, это будет очень символично. Мы склоняемся в пользу Узбекистана, на это есть причины, никакого закулисья, чисто технические преимущества. Но Казахстан, Азербайджан — борьба в них национальный вид спорта, это колоссальные традиции, дружеские отношения. Никаких условностей между нами. И они готовы также принять.

Конец июля устраивает всех при учёте внутреннего отбора. Матчевые встречи всегда были блестящими мероприятиями в боксе, в борьбе. Такие командные встречи всегда вызывали ажиотаж — начиная ещё со времен Советского Союза. Слабых составов там не будет. И предполагается серьёзный призовой фонд», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о возможности в ближайшее время провести матчевую встречу по борьбе между Россией и США.