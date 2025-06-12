Олимпийский чемпион Махов получил вторую дисквалификацию за допинг

Ранее Махов получил дисквалификацию со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на четыре года, после того как его проба зимой 2020 года дала положительный результат. Представитель спортсмена рассказал, что проба была взята не на соревнованиях и не на сборах и, «видимо, после одной из операций Биляла или процесса реабилитации не был заявлен какой-то препарат, который был необходим при восстановлении».