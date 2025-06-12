Олимпийский чемпион Махов получил вторую дисквалификацию за допинг

Россиянину аннулировали результаты с 10 января 2015 года по 27 января 2020 года. Сообщается, что нарушение правил было совершено 10 марта 2015 года по статье 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Ранее Махов получил дисквалификацию со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на четыре года, после того как его проба зимой 2020 года дала положительный результат. Представитель спортсмена рассказал, что проба была взята не на соревнованиях и не на сборах и, «видимо, после одной из операций Биляла или процесса реабилитации не был заявлен какой-то препарат, который был необходим при восстановлении».
Махову 37 лет. Он трехкратный чемпион мира по вольной борьбе. На Играх-2012 россиянин изначально был бронзовым призером в весовой категории до 120 кг, но позже Международный олимпийский комитет (МОК) присудил ему сначала серебро, а в июле 2020 года — золото, так как оба финалиста — Артур Таймазов из Узбекистана и грузин Давит Модзманашвили — были дисквалифицированы и лишены наград после перепроверки допинг-проб.