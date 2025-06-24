Матч с США, совет украинцам, «переростки»: о чем говорит президент российской борьбы Мамиашвили перед ЧР-2025

В заключение журналисты попросили Мамиашвили поделиться мнением о сильнейших соперниках на предстоящем чемпионате мира. Глава ФСБР отдал должное спортсменам сразу из нескольких стран: «Кроме России и США, на чемпионате мира большой фаворит — Иран. Конечно, в последнее время в стране происходили трагические события, так что не знаем, в каком состоянии будут спортсмены. Сильнейшая команда — у Японии, которая взяла большинство медалей на Олимпиаде в Париже и у мужчин, и у женщин. Традиционно грузины, узбеки, азербайджанцы тоже в отличной форме. Сейчас вольная борьба начала развиваться в Монголии. Есть 10−15 фундаментальных стран, которые даже в командном зачете представляют серьезную конкуренцию. А еще и борцы с Украины, но им стоило бы научиться здороваться».