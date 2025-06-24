Матч с США, совет украинцам, «переростки»: о чем говорит президент российской борьбы Мамиашвили перед ЧР-2025

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, посвященная чемпионату России по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Предстоящий турнир является отборочным соревнованием в сборную страны на чемпионат мира, который пройдет осенью в хорватском Загребе. С журналистами пообщались президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, а также первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев и первый вице-президент ФСБР, двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев.
В открывающем слове Мамиашвили высказался о предстоящем турнире и отметил его значимость: «Мероприятие такого уровня всегда вызывает особый интерес. Это еще и отбор к чемпионату мира, так что надеюсь, что все пройдет успешно. Надеюсь, что проведение турнира хорошо поддержат и наши болельщики, любители борьбы, которые придут в зал поддержать своих земляков, наших лидеров и молодых спортсменов, на которых мы надеемся».
Было уделено внимание и новому формату, который будет опробован на чемпионате России. В финальный день соревнований пройдут сразу 10 финалов, что станет уникальным явлением для турниров по вольной борьбе. Площадкой для схваток была выбрана «ВТБ Арена». Мамиашвили поделился ожиданиями от этого дня: «На этом чемпионате мы собираемся представить новый формат. Конечно, не без переживаний в этом плане. Не случайно встречи за медали пройдут на одной из лучших арен страны, если не мира. Надеюсь, что там будет комфортно и болельщикам, и спортсменам».
Помимо предстоящего чемпионата России, обсуждение затронуло и успехи молодых спортсменов со всех уголков нашей страны. Мамиашвили с гордостью сообщил, что в последнее время успехов добиваются не только юноши из привычных глазу республик Северного Кавказа, но и из других регионов России: «Не без удовольствия могу сказать, что два мальчика из Красноярского края будут участвовать в первенстве Европы U-15. Победу одерживал и спортсмен из Санкт-Петербурга. Причем не нужно думать, что у них уделяется мало внимания. Просто на Северном Кавказе этого внимания всегда очень много».
Руководители федерации не обошли стороной и актуальные проблемы вольной борьбы в нашей стране. Мамиашвили отметил, что одна из главных проблем в этом виде спорта — «переростки» — была побеждена, но сложности в развитии вольной борьбы остаются. Одной из них была обозначена проблема сгонки веса у молодых спортсменов, которая мешает их дальнейшему развитию и несет за собой серьезные опасности. Несмотря на это, руководство федерации заявило, что решение существует: «Забот у нас много, но они все понятны. Возможности бороться с этими проблемами у нас есть».
На повестке дня стоял и вопрос о предстоящей матчевой встрече между спортсменами из России и США, которая должна состояться в течение лета этого года. Принимавший участие в подобных матчах еще в советские годы Арсен Фадзаев поделился ожиданиями: «Если сегодня такая встреча состоится, то к этому будет прикован особый интерес. Это две самые сильные команды: российская и американская. У них много звезд и у нас. Конкуренция здоровая, отношения между федерациями прекрасные. Я сам хочу на эту встречу посмотреть».
Отлично знакомый с американскими реалиями вольной борьбы Омар Муртузалиев рассказал о значимости этого вида спорта для Соединенных штатов: «В Америке вольная борьба возведена в особый ранг. Мы видим, как у них проходят соревнования студенческой лиги. На трибунах десятки тысяч зрителей, президент присутствовал. Там к вольной борьбе огромный интерес, так что матчевая встреча будет принята на ура».
Непосредственно о подготовке к встрече и взаимодействиях с американскими коллегами рассказал Мамиашвили: «Точные даты встречи с США будут известны после чемпионата России. Не хотел бы на этом останавливаться, но есть небольшая проблема с местом проведения. Могу сказать, что предложение вызвало огромный интерес. С большим желанием наши братья по борцовскому ковру откликнулись на наше предложение. Я очень благодарен им за это. Они рассматривают эту встречу только как борьбу ради борьбы. Никакого идеологического или политического налета».
В заключение журналисты попросили Мамиашвили поделиться мнением о сильнейших соперниках на предстоящем чемпионате мира. Глава ФСБР отдал должное спортсменам сразу из нескольких стран: «Кроме России и США, на чемпионате мира большой фаворит — Иран. Конечно, в последнее время в стране происходили трагические события, так что не знаем, в каком состоянии будут спортсмены. Сильнейшая команда — у Японии, которая взяла большинство медалей на Олимпиаде в Париже и у мужчин, и у женщин. Традиционно грузины, узбеки, азербайджанцы тоже в отличной форме. Сейчас вольная борьба начала развиваться в Монголии. Есть 10−15 фундаментальных стран, которые даже в командном зачете представляют серьезную конкуренцию. А еще и борцы с Украины, но им стоило бы научиться здороваться».
Петр Шатров