Странный финал ЧР-2025 по борьбе. Девушки решили определить чемпионку без схватки?

«Во‑первых, это глупость. Во‑вторых, это показывает их отношение. Если не хочешь бороться, лучше вообще не приходи. Должна же быть спортивная составляющая, соответствующий настрой, желание победить. Мне для себя трудно их действия объяснить, у меня в голове не укладывается такой поступок, если они действительно это сделали. Будем ли проводить разбирательства по итогам этого инцидента? Конечно, зачем такие вещи было устраивать?», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».