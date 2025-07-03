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Белоруска Шевчук вышла в финал юниорского чемпионата Европы по борьбе

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Шевчук стала финалисткой проходящего в Италии чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Соцсети

Наша спортсменка гарантировала медаль в весовой категории до 72 кг. По ходу турнира Алина победила россиянку Кристину Братчикову (10:0), венгерку Петру Мюллер (9:1) и украинку Дарью Константинову (7:0). Противостоять белоруске в финале 4 июля будет Эльвира Эрссон из Швеции. Ранее в нынешнем году Шевчук завоевала золото взрослого чемпионата Европы.

За бронзовую медаль континентального форума в пятницу поспорит Дарья Ильясевич, выступающая в весе до 57 кг. Наша спортсменка одержала победы над представительницами Украины и Сербии, но в полуфинале уступила шведке Тиндре Дальмир. Белоруска Карина Фищук (до 62 кг) попала в утешительную сетку, ее соотечественницы Валерия Титова (до 53 кг) и Каролина Попова (до 65 кг) завершили борьбу за награды.