Белоруска Шевчук вышла в финал юниорского чемпионата Европы по борьбе

Наша спортсменка гарантировала медаль в весовой категории до 72 кг. По ходу турнира Алина победила россиянку Кристину Братчикову (10:0), венгерку Петру Мюллер (9:1) и украинку Дарью Константинову (7:0). Противостоять белоруске в финале 4 июля будет Эльвира Эрссон из Швеции. Ранее в нынешнем году Шевчук завоевала золото взрослого чемпионата Европы.
За бронзовую медаль континентального форума в пятницу поспорит Дарья Ильясевич, выступающая в весе до 57 кг. Наша спортсменка одержала победы над представительницами Украины и Сербии, но в полуфинале уступила шведке Тиндре Дальмир. Белоруска Карина Фищук (до 62 кг) попала в утешительную сетку, ее соотечественницы Валерия Титова (до 53 кг) и Каролина Попова (до 65 кг) завершили борьбу за награды.