Белоруска Шевчук вышла в финал юниорского чемпионата Европы по борьбе

За бронзовую медаль континентального форума в пятницу поспорит Дарья Ильясевич, выступающая в весе до 57 кг. Наша спортсменка одержала победы над представительницами Украины и Сербии, но в полуфинале уступила шведке Тиндре Дальмир. Белоруска Карина Фищук (до 62 кг) попала в утешительную сетку, ее соотечественницы Валерия Титова (до 53 кг) и Каролина Попова (до 65 кг) завершили борьбу за награды.