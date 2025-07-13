Борцы вольного стиля из России и США проведут матчевую встречу в Будапеште

Ранее Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила о начале подготовки к серии матчевых встреч между российскими и американскими борцами вольного стиля под эгидой PWL. Первоначально сообщалось, что в рамках оздоровления общей атмосферы российско-американских политических отношений предлагалось организовать двухсерийную матчевую встречу сборных США и России по вольной борьбе на территории каждой из участвующих стран. Однако первый матч противостояния было решено провести в Венгрии «в качестве нейтральной территории, одинаково удобной борцам обеих стран по логистическим соображениям».