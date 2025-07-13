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Борцы вольного стиля из России и США проведут матчевую встречу в Будапеште

Борцы вольного стиля из РФ и США проведут матчевую встречу 21 июля в Будапеште.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские и американские борцы вольного стиля проведут матчевую встречу в Будапеште 21 июля, сообщается на официальном сайте Профессиональной борцовской лиги (PWL).

Ранее Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила о начале подготовки к серии матчевых встреч между российскими и американскими борцами вольного стиля под эгидой PWL. Первоначально сообщалось, что в рамках оздоровления общей атмосферы российско-американских политических отношений предлагалось организовать двухсерийную матчевую встречу сборных США и России по вольной борьбе на территории каждой из участвующих стран. Однако первый матч противостояния было решено провести в Венгрии «в качестве нейтральной территории, одинаково удобной борцам обеих стран по логистическим соображениям».

«Впереди будет еще два матча — на территориях России и США, соответственно», — сообщается в заявлении PWL.

В рамках матчевой серии состоятся поединки:

до 57 кг: Муса Мехтиханов (Россия) — Люк Лилледаль (США);

До 61 кг: Муслим Мехтиханов (Россия) — Сет Гросс (США);

До 65 кг: Абасгаджи Магомедов (Россия) — Сиджей Компосито (США);

До 70 кг: Сайын Казырык (Россия) — Брюс Андониан (США);

До 74 кг: Магома Дибиргаджиев (Россия) — Джозеф Блейз (США);

До 79 кг: Мохьмад Насирхаев (Россия) — Дижей Хамити (США);

До 86 кг: Аманула Расулов (Россия) — Маркус Коулмен (США);

До 92 кг: Аманула Гаджимагомедов (Россия) — Майк Маккиавелло (США);

До 97 кг: Константин Пшеничников (Россия) — Джей Айелло (США);

До 125 кг: Зелимхан Хизриев (Россия) — Трент Хилджер (США).