Разгром вывел казахстанца в финал чемпионата мира по борьбе

В полуфинальном поединке в весовой категории до 82 килограммов Сейткалиев победил японца Тайзо Ёсиду со счётом 9:0, продемонстрировав высокий уровень борьбы и технику.
В финале казахстанец встретится с россиянином Михаилом Шкариным, который в другом полуфинале также одержал победу 9:0 над Мартиком Петросяном из Армении. Решающая схватка состоится 22 августа.
Ранее в женской сетке ЧМ казахстанка Анна Стратан завоевала бронзу. В схватке за третье место в весе до 57 килограммов она одолела Тиндру Оливию Далмыр из Швеции — 9:1.