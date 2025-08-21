Ричмонд
Разгром вывел казахстанца в финал чемпионата мира по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Диас Сейткалиев пробился в финал чемпионата мира до 20 лет, который проходит в Болгарии, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В полуфинальном поединке в весовой категории до 82 килограммов Сейткалиев победил японца Тайзо Ёсиду со счётом 9:0, продемонстрировав высокий уровень борьбы и технику.

В финале казахстанец встретится с россиянином Михаилом Шкариным, который в другом полуфинале также одержал победу 9:0 над Мартиком Петросяном из Армении. Решающая схватка состоится 22 августа.

Ранее в женской сетке ЧМ казахстанка Анна Стратан завоевала бронзу. В схватке за третье место в весе до 57 килограммов она одолела Тиндру Оливию Далмыр из Швеции — 9:1.