Казахстан завоевал две бронзы на ЧМ-2025 по борьбе

Борцы греко-римского стиля из Казахстана Арсен и Жума и Юсуф Ашрафов стали бронзовыми призерами чемпионата мира по видам борьбы до 20 лет в Самоково (Болгария), сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Жума, выступающий в весе до 55 килограммов в сватке за бронзу досрочно одолел Омура Ынтмака Уулу из Кыргызстана — 10:0.

Ашрафов оказался сильнее грека Арионаса Колитсопулоса — 2:0.

Отметим, Жума в ½ финала уступил иранцу Пайаму Ахмади Балутаки — 3:0. В четвертьфинале казахстанец разгромил Жонпулата Тулкинбоева — 11:0, а в ⅛-й Арсен победил румына Радучу Бедриагу — 9:0.

Ашрафов в ⅛ финала проиграл армянскому борцу Гаспару Тертеряну — 3:1, в утешительном раунде он победил Сергея Стоева — 8:3 из Болгарии и азербайджанца Сеймура Гасымова — 5:3.

Завтра, 24 августа на мировом первенстве в Болгарии пройдет последний соревновательный день.