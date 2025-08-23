Казахстан завоевал две бронзы на ЧМ-2025 по борьбе

Жума, выступающий в весе до 55 килограммов в сватке за бронзу досрочно одолел Омура Ынтмака Уулу из Кыргызстана — 10:0.
Ашрафов оказался сильнее грека Арионаса Колитсопулоса — 2:0.
Отметим, Жума в ½ финала уступил иранцу Пайаму Ахмади Балутаки — 3:0. В четвертьфинале казахстанец разгромил Жонпулата Тулкинбоева — 11:0, а в ⅛-й Арсен победил румына Радучу Бедриагу — 9:0.
Ашрафов в ⅛ финала проиграл армянскому борцу Гаспару Тертеряну — 3:1, в утешительном раунде он победил Сергея Стоева — 8:3 из Болгарии и азербайджанца Сеймура Гасымова — 5:3.
Завтра, 24 августа на мировом первенстве в Болгарии пройдет последний соревновательный день.