Двукратный олимпийский чемпион Садулаев не выступит на ЧМ-2025 по борьбе

Абдулрашид Садулаев был включён в список борцов, которые получили разрешение от World Wresting на участие в соревнованиях. Однако спортсмен не смог вовремя получить шенгенскую визу для въезда в страну проведения турнира. На турнире в весовой категории до 97 кг его заменит серебряный призёр чемпионата мира — 2021 россиянин Магомед Курбанов.