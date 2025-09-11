Лидеру сборной России по борьбе не дали визу на ЧМ в Хорватии

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не получил шенгенскую визу для поездки на чемпионат мира в Хорватии, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Турнир пройдет
Садулаева заменит Магомед Курбанов, въезд в Хорватию которого одобрили.
Садулаев ранее два раза подряд пропустил чемпионаты Европы из-за проблем с визами. В прошлом году его не пустили в Румынию, а в начале апреля не дали визу в Словакию. В 2024-м Садулаеву не дали допуск на олимпийский отборочный турнир.
Глава ФСБР Михаил Мамиашвили называл запрет Садулаеву на въезд «политическим» и заявлял Vseprosport, что обратится в МИД России.