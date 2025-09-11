Лидеру сборной России по борьбе не дали визу на ЧМ в Хорватии

Садулаев ранее два раза подряд пропустил чемпионаты Европы из-за проблем с визами. В прошлом году его не пустили в Румынию, а в начале апреля не дали визу в Словакию. В 2024-м Садулаеву не дали допуск на олимпийский отборочный турнир.