Лидеру сборной России по борьбе не дали визу на ЧМ в Хорватии

Садулаеву снова отказали в визе на крупный турнир, вместо него на ЧМ в Загреб поедет Курбанов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не получил шенгенскую визу для поездки на чемпионат мира в Хорватии, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Турнир пройдет 13—21 сентября в Загребе.

Садулаева заменит Магомед Курбанов, въезд в Хорватию которого одобрили.

Садулаев ранее два раза подряд пропустил чемпионаты Европы из-за проблем с визами. В прошлом году его не пустили в Румынию, а в начале апреля не дали визу в Словакию. В 2024-м Садулаеву не дали допуск на олимпийский отборочный турнир.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили называл запрет Садулаеву на въезд «политическим» и заявлял Vseprosport, что обратится в МИД России.